Vasco Rossi, la morte e il silenzio: “Addio grande a un grande cantante” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Questo articolo Vasco Rossi, la morte e il silenzio: “Addio grande a un grande cantante” . Il cantante Vasco Rossi ha spiazzato tutti i suoi fan sui social chiedendo una volta per tutte che venga fatto silenzio. Ecco che cosa è successo. Vasco Rossi cantante di grande successo ha lasciato tutti di stucco rilasciando una importante dichiarazione sui social. Vasco è sicuramente uno dei cantanti più importanti del panorama discografico italiano, … Leggi su youmovies

Tg3web : Vasco Rossi contro i negazionisti del covid. Da settimane il cantautore polemizza sui social con chi nega la pandem… - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Vasco Rossi - Albachiara -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - Ary1797 : RT @Radio105: ''Uno' che desidera solo essere considerato l’autore delle sue canzoni! Senza più esagerazioni, mitizzazioni....' #VascoRoss… - Radio105 : ''Uno' che desidera solo essere considerato l’autore delle sue canzoni! Senza più esagerazioni, mitizzazioni....'… - sciroccoxyz : Sally di Vasco Rossi -