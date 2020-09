Uomini e Donne: Sophie e Jessica sono le due nuove troniste (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sophie Una bionda e una mora. Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, il pubblico di Canale 5 ha fatto la conoscenza di Sophie Codegoni e Jessica Antonini, le due nuove troniste del dating show condotto da Maria De Filippi. Esattamente come Davide Donadei e Gianluca De Matteis, i tronisti Uomini presentati negli scorsi giorni, le ragazze hanno fatto la conoscenza di 25 corteggiatori single, adattandosi alle nuove regole della trasmissione post Covid19.Sophie ha 18 anni. Si ritiene una ragazza fortunata perché non ha avuto particolari problemi nella vita. I suoi genitori non le hanno mai fatto mancare nulla, anche se si sono separati quando aveva 3 anni. E’ molto legata alla ... Leggi su davidemaggio

matteosalvinimi : A questa rabbia rispondo col sorriso e col lavoro, evviva l’Italia delle donne e degli uomini che credono nella lib… - virginiaraggi : Oggi è il 77esimo anniversario della Difesa di Roma dall'occupazione nazista. Abbiamo ricordato a Porta San Paolo i… - MSF_ITALIA : BREAKING: Bruciato il campo di #Moria dopo gli incendi appiccati la scorsa notte. 12.000 uomini, donne e bambini so… - profluigimarino : RT @MSF_ITALIA: BREAKING: Bruciato il campo di #Moria dopo gli incendi appiccati la scorsa notte. 12.000 uomini, donne e bambini sono scapp… - lotusvioletiris : non sapete a cosa vanno incontro tantissime donne lesbiche durante l'adolescenza e tutte le molestie e la feticizza… -