Ufficiale, Tonali è un calciatore del Milan. Maldini: “centrocampista di grande prospettiva” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Mancava solo l’ufficialità che è prontamente arrivata, Sandro Tonali è un calciatore del Milan. grande colpo del club rossonero per presente e futuro. “AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del centrocampista Sandro Tonali dal Brescia Calcio. Il calciatore indosserà la maglia numero 8. Nato a Lodi l’8 maggio 2000, Sandro Tonali ha mosso i primi passi da calciatore nella squadra della Lombardia Uno, centro tecnico AC Milan, prima di passare al Piacenza e poi, all’età di 12 anni, al Brescia. Con le Rondinelle ha completato la trafila dal ... Leggi su calcioweb.eu

