“Tutto falso!”. Simona Ventura, che batosta. Per la conduttrice un altro colpo durissimo (Di mercoledì 9 settembre 2020) La notizia era rimbalzata un po’ ovunque, incontrando il favore di pubblico e critica. Non c’è dubbio infatti che, nonostante alcuni bassi degli ultimi anni, Simona Ventura resti tra le conduttrici più amate della televisione italiana. Sempre sorridente, nei mesi scorsi aveva fatto parlare per la sua scelta di non ritoccare le foto per non alimentare stereotipi negativi. Una ventata di popolarità che sembrava avere aperto uno scenario clamoroso, un ritorno a Quelli che il Calcio di Simona Ventura, invece è una fake news. A riportarla è stata il settimanale Chi. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha fatto sapere che al momento non si sa se il programma ripartirà, ma ci potrebbe esser una nuova opzione in conduzione, “con il ritorno in tv di ... Leggi su caffeinamagazine

