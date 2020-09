Torino, membro dello staff positivo: annullata l’amichevole contro la Sampdoria (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Torino non giocherà le amichevoli del weekend contro la primavera e contro la Sampdoria. Tra le fila dei granata, un membro dello staff è risultato positivo al coronavirus. Il tesserato è asintomatico ed è già in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata. Nel comunicato il Torino ha dato con dispiacere la notizia che la squadra non giocherà contro la formazione primavera, salta dunque il match in programma venerdì a Biella, dove era prevista la presenza di mille spettatori. Lo stesso per l’amichevole con i doriani. Leggi su sportface

