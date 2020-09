TikTok: Wsj, tratta con gli Usa per evitare la vendita (Di mercoledì 9 settembre 2020) ANSA, - NEW YORK, 09 SET - Bytedance, la società cinese a cui fa capo TikTok, sta trattando con gli Stati Uniti per valutare alternative che consentirebbero all'app di evitare una vendita delle sue ... Leggi su corrieredellosport

AndreaPira : Tik Tok sta negoziando con il governo statunitense per evitare la vendita. - CorriereQ : TikTok: Wsj, tratta con gli Usa per evitare la vendita - iconanews : TikTok: Wsj, tratta con gli Usa per evitare la vendita - CarloStagnaro : RT @ASaravalle: All'ordine esecutivo di Trump per forzare la vendita di #TikTok, la Cina risponde con nuove restrizioni sulle esportazioni… - ASaravalle : All'ordine esecutivo di Trump per forzare la vendita di #TikTok, la Cina risponde con nuove restrizioni sulle espor… -

Ultime Notizie dalla rete : TikTok Wsj TikTok: Wsj, tratta con gli Usa per evitare la vendita - Ultima Ora Agenzia ANSA TikTok: Wsj, tratta con gli Usa per evitare la vendita

(ANSA) - NEW YORK, 09 SET - Bytedance, la società cinese a cui fa capo TikTok, sta trattando con gli Stati Uniti per valutare alternative che consentirebbero all'app di evitare una vendita delle sue ...

Wsj, TikTok chiede 30 mld per cedere le attività in Usa ? CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie

Si può parafrasare così l’ultima giornata di passione — giovedì 27 agosto — dell’applicazione di video TikTok. Serviva un proprietario americano, (molto) meglio se vicino alla Casa Bianca. (Corriere d ...

(ANSA) - NEW YORK, 09 SET - Bytedance, la società cinese a cui fa capo TikTok, sta trattando con gli Stati Uniti per valutare alternative che consentirebbero all'app di evitare una vendita delle sue ...Si può parafrasare così l’ultima giornata di passione — giovedì 27 agosto — dell’applicazione di video TikTok. Serviva un proprietario americano, (molto) meglio se vicino alla Casa Bianca. (Corriere d ...