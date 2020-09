TikTok aumenta gli sforzi per bloccare l’odio online (Di mercoledì 9 settembre 2020) (Foto: Mario Tama/Getty Images)TikTok ha annunciato la sua adesione al codice di condotta della Commissione europea contro l’incitamento all’odio online. Per prevenire e contrastare la diffusione dell’hate speech in rete a maggio 2016 Bruxelles ha concordato con Facebook, Microsoft, Twitter e YouTube un codice di autoregolamentazione per le piattaforme. Nel 2018 si sono uniti Instagram, Snapchat e Dailymotion. L’anno scorso è stata la volta di Jeuxvideo, piattaforma francese che si rivolge al mondo dei videogame. E adesso aderisce anche la app della cinese Bytedance. Cormac Keenan, responsabile Trust and Safety dell’azienda in Europa spiega sul blog della società che l’obiettivo del portale è quello di proteggere gli utenti “da contenuti, come i discorsi che incitano l’odio, che ... Leggi su wired

