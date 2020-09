The New Pope in blu-ray, la recensione: il modo perfetto per ammirare l'irrequieto Vaticano di Sorrentino (Di mercoledì 9 settembre 2020) La recensione del blu-ray di The New Pope: il prodotto Universal a tre dischi sfodera un video perfetto per le tematiche della serie e la visionarietà del regista. Buono anche l'audio e soddisfacenti gli extra. Il Vaticano secondo Paolo Sorrentino, secondo atto. Dopo The Young Pope, con Jude Law nuovo Papa, ecco The New Pope, serie tv ancora più affascinante e intrigante, per molti versi più attuale e meno intimista della precedente, nella quale i papi diventano addirittura due. Se Lenny Belardo è in coma, bisogna correre ai ripari e la Chiesa, guidata dal solito Cardinale Voiello (Silvio Orlando), trova nel nobile Sir John Brannox (un azzeccatissimo John Malkovich) il suo successore. Ma sarà un viaggio ricco di colpi di scena e di ... Leggi su movieplayer

juventusfc : The new generation is here ? Il nostro Brand Ambassador, @TrezegolDavid, sale a bordo della nuova @Jeep® 4xe per s… - Internazionale : Il “realismo” climatico è il nuovo negazionismo. L’articolo di The New Republic. - FCBarcelona : ?? NEW ON BARÇA TV+ ?? ???? The Album with Ronaldinho ?? Full episode: - GabboAntoninoN1 : RT @juventusfc: The new generation is here ? Il nostro Brand Ambassador, @TrezegolDavid, sale a bordo della nuova @Jeep® 4xe per scoprire… - ShivaBakta : 'Promosso dalla critica' is the new 'Ricchissimo a Monopoli' -

Ultime Notizie dalla rete : The New The New Mutants: recensione del nuovo film sugli X-Men FilmPost.it Sierra Blanca Estates And FENDI Casa Announce The Launch Of EPIC MARBELLA Furnished By FENDI Casa In Marbella, Spain

Private Residences offering a new concept for refined living in Europe. MARBELLA, Spain, Sept. 9, 2020 /PRNewswire/ -- Luxury private developer Sierra Blanca Estates and FENDI Casa, the Italian design ...

The New Pope in blu-ray, la recensione: il modo perfetto per ammirare l'irrequieto Vaticano di Sorrentino

Il Vaticano secondo Paolo Sorrentino, secondo atto. Dopo The Young Pope, con Jude Law nuovo Papa, ecco The New Pope, serie tv ancora più affascinante e intrigante, per molti versi più attuale e meno i ...

Private Residences offering a new concept for refined living in Europe. MARBELLA, Spain, Sept. 9, 2020 /PRNewswire/ -- Luxury private developer Sierra Blanca Estates and FENDI Casa, the Italian design ...Il Vaticano secondo Paolo Sorrentino, secondo atto. Dopo The Young Pope, con Jude Law nuovo Papa, ecco The New Pope, serie tv ancora più affascinante e intrigante, per molti versi più attuale e meno i ...