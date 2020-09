Si getta nel vuoto dal viadotto, chiusa la strada provinciale 41 tra Rossiglione e Tiglieto (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tragedia a Rossiglione, dove una persona di circa 40 anni si è buttata nel vuoto dal viadotto Gargassa perdendo la vita. È successo mercoledì sera: si è messa subito in moto la macchina dei soccorsi, ... Leggi su genovatoday

COMO - Sta suscitando polemiche un video pubblicato su Facebook che immortala l'assessora alle politiche sociali del Comune di Como, Angela Corengia, mentre sottrae una coperta a un senzatetto e la de ...

Dopesick: Peter Sarsgaard nel cast della serie Hulu con Michael Keaton

Peter Sarsgaard interpreterà un personaggio regolare accanto a Michael Keaton in Dopesick, una serie limitata di otto episodi basata sul libro bestseller di Beth Macy Barry Levinson dirigerà il proget ...

