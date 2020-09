Scuola, i presidi: “Difficile pensare che il 14 settembre riaprano tutti” (Di mercoledì 9 settembre 2020) ROMA – “Tutto il personale scolastico è fortemente impegnato per la riapertura delle scuole, prevista per il prossimo 14 settembre. È evidente, però, che per riaprire in sicurezza è necessario che alcuni problemi vengano risolti. A quanto sappiamo, la consegna dei banchi monoposto, gli unici in grado di garantire il distanziamento, è in grave ritardo. Altre due criticità importanti sono quelle delle aule, perché gli enti locali non le hanno reperite ovunque, e l’assegnazione piena dell’organico, ovvero dei docenti da assumere per assicurare il servizio”. Il presidente dell’Anp (Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola), Antonello Giannelli, interviene così in merito alla riapertura delle scuole, prevista per il 14 settembre. Leggi su dire

