«Saltavano sul corpo di Willy anche quando era già a terra». I quattro testimoni, oltre a un indagato, che incastrano i fratelli Bianchi – Il documento (Di mercoledì 9 settembre 2020) Non una ma ben quattro testimonianze di persone presenti sulla scena. Più le parole dell’indagato Francesco Belleggia, l’unico indagato al quale il gip di Velletri Giuseppe Boccarato sembra credere, tanto più che oggi ha deciso di concedergli gli arresti domiciliari. Se non è ancora chiaro chi abbia infierito sul corpo di Willy Monteiro Duarte quando era già a terra esanime, è invece un quadro accusatorio molto pesante quello che emerge dalla ricostruzione contenuta nell’ordinanza di custodia cautelare che tiene oggi in carcere sia i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, sia il loro amico Mario Pincarelli che avrebbe certamente partecipato ... Leggi su open.online

