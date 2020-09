Pontassieve, Salvini aggredito da una ragazza del Congo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Pontassieve è il paese toscano in provincia di Firenze dove, fino a poco tempo fa, aveva la sua residenza Matteo Renzi. Ma è solo un caso che a Pontassieve sia stato aggredito Matteo Salvini. Il leader della Lega sta girando in lungo e in largo le regioni che il prossimo 20-21 settembre andranno al voto. Tra queste c’è anche la Toscana, dove il capitano leghista ha fatto tappa nella giornata di mercoledì 9 settembre. Ma è proprio nella cittadina che fu di Renzi che Salvini è stato aggredito e strattonato da una ragazza di origini Congolesi che gli avrebbe strappato la camicia e la catenina che portava al collo. La ricostruzione dell’aggressione di Pontassieve “Matteo ... Leggi su newspad

