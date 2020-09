Parete, bimba positiva al Coronavirus: “Era tornata dall’estero” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Parete. E’ risultata positiva al tampone una bambina di Parente. Ad annunciarlo è sindaco Gino Pellegrino attraverso un post su Facebook. La piccola, fa sapere il primo cittadino, era tornata dall’Albania con la famiglia. Parete, bimba positiva al Coronavirus: “Era tornata dall’estero” “Intanto aspettiamo l’esito dei tamponi dei genitori e delle sorelle”, scrive Pellegrino, che ha … L'articolo Parete, bimba positiva al Coronavirus: “Era tornata dall’estero” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

