Pagelle Milan-Vicenza 5-1: voti e tabellino amichevole 2020 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Successo interno per il Milan che a Milanello regola il Vicenza con il punteggio di 4-1. I rossoneri si prendono una buona vittoria sulla compagine biancorossa che prenderà parte al prossimo campionato di Serie B. Nella prima frazione è stato dominio dei ragazzi di Pioli, in particolar modo Calhanoglu e Castillejo si mettono in mostra, proprio loro due connettono l’azione del primo gol con l’iberico che sblocca il confronto. Poi in girata il raddoppio lo sigla Colombo, mentre più avanti arriverà la doppietta di Castillejo. Nella ripresa ritmi più blandi, gli ospiti accorciano con Guerra che grazie ad una deviazione batte Antonio Donnarumma. Al 74° Brahim Diaz firma il poker dopo aver ricevuto da Paquetà e al 92° Stanga incorna per il 5-1 ... Leggi su sportface

