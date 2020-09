Ora è ufficiale: Tonali è un giocatore del Milan (Di mercoledì 9 settembre 2020) Adesso è finalmente ufficiale: Alessandro Tonali è un nuovo giocatore del Milan. Dopo le visite mediche di rito, il centrocampista ex Brescia ha firmato un contratto che lo legherà ai rossoneri per cinque anni. Sul suo profilo Instagram, Tonali ha postato una storia in cui ha scritto “Colpa delle favole”, in riferimento alla sua fede rossonera fin da quando era piccolo, con tanto di foto ricordo. Official Statement: Sandro Tonali https://t.co/50gJEvQsx3 Comunicato ufficiale: Sandro Tonali https://t.co/03KxYrjdMD#ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/rYUdytW8X7 — AC Milan (@acMilan) September 9, 2020 Foto: Twitter Milan L'articolo Ora ... Leggi su alfredopedulla

Rinforzo sulla fascia per il Cagliari. Il club sardo ha infatti annunciato in queste ore l'arrivo di Gabriele Zappa, che arriva con la formula del prestito con obbligo di riscatto e ha sottoscritto un ...

