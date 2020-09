‘Ndrangheta, ex senatore di Forza Italia Pittelli a processo con rito immediato: è accusato di concorso esterno con le cosche (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’avvocato Giancarlo Pittelli sarà processato con il rito immediato. Lo ha stabilito il giudice per l’udienza preliminare di Catanzaro che ha accolto la richiesta avanzata dai difensori dell’indagato coinvolto nella maxi-inchiesta Rinascita-Scott con la quale la Direzione distrettuale antimafia ha stroncato le cosche del Vibonese colpendo i colletti bianchi al servizio della famiglia mafiosa dei Mancuso. Il processo per Pittelli e per altri tre imputati – Mario Lo Riggio, Salvatore Rizzo e Giulio Calabretta – inizierà il prossimo 9 novembre davanti al Tribunale collegiale di Vibo Valentia. L’ex senatore di Forza Italia è accusato di concorso ... Leggi su ilfattoquotidiano

