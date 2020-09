NBA Playoff 2020, Boston Celtics-Toronto Raptors in tv: data, canale e orario gara-6 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Boston Celtics-Toronto Raptors, gara-6 valida per il secondo turno dei Playoff NBA 2020. Nel quinto atto gli uomini di Stevens hanno chiuso la pratica nel giro di due quarti, mettendo in scena una delle migliori prestazioni di questa postseason: Jaylen Brown assoluto protagonista con 27 punti finali, 21 sigilli di Kemba Walker, 18 per Jayson Tatum. Elimination game quindi per i canadesi, costretti alla vittoria in questa sesta se vogliono prolungare la serie alla bella e mantenere viva la difesa dell’anello conquistato l’anno scorso. Appuntamento a partire dalle ore 00:30 di giovedì 10 settembre, in tv su Sky Sport NBA e in diretta streaming su Sky Go per gli abbonati. Leggi su sportface

