Napoli, idea Nandez a centrocampo: la strategia di Giuntoli per convincere il Cagliari (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il club azzurro ha individuato in Nandez il sostituto di Allan, volato all'Everton. Operazione fattibile, perchè ai rossoblù piace molto Ounas Leggi su 90min

sscnapoli : E’ imbarazzante vedere come media, anche molto importanti, riportino la notizia che i giocatori del Napoli per fare… - sportli26181512 : Napoli, incontro con il Cagliari e l'agente di Nandez: ecco prezzo e contropartita: Nuovo modulo, nuova idea di gio… - SubitoTonno : Potrebbe essere un'idea per #Napoli , che ne dice dott. @demagistris? - news24_napoli : GdS – Idea prestito per Milenkovic ma servono cessioni - StefanoCaldoro : #DeLuca copia la mia proposta di #Napoli capitale della Cultura, ma va bene: fino a ieri per lui Napoli doveva esse… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli idea Napoli, idea Acerbi Calciomercato.com Napoli, nuovo nome per la difesa: sostituirebbe Koulibaly

Il Napoli si sta muovendo sul mercato con oculatezza dopo il pesante investimento fatto per Victor Osimhen. Per l’attaccante sono stati investiti oltre 70 milioni di euro, 50 milioni più 20 milioni in ...

Venezia77, Luca Ciriello sul corto Quaranta Cavalli: "istinto e metodo, in cerca di sogni"

È stato lui, il giovane documentarista partenopeo Luca Ciriello, a convincere la giuria di Laguna Sud, vincendo il concorso e approdando così alle Giornate degli Autori della 77esima Mostra Cinematogr ...

Il Napoli si sta muovendo sul mercato con oculatezza dopo il pesante investimento fatto per Victor Osimhen. Per l’attaccante sono stati investiti oltre 70 milioni di euro, 50 milioni più 20 milioni in ...È stato lui, il giovane documentarista partenopeo Luca Ciriello, a convincere la giuria di Laguna Sud, vincendo il concorso e approdando così alle Giornate degli Autori della 77esima Mostra Cinematogr ...