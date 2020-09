Mediaset, in un video promo le novità in arrivo per la stagione televisiva - Entra e guarda (Di mercoledì 9 settembre 2020) Prende il via la nuova stagione televisiva e, tra tante conferme, le reti Mediaset si preparano a lanciare anche alcune novità . Sono state anticipate, martedì alle 21:30 , in un filmato mandato in ... Leggi su tgcom24.mediaset

davidealgebris : La più grande truffa della Storia. La casta degli idioti e dei bugiardi Luigi Di Maio e il liceo dei “Pomigliano… - Iliveofmydreams : RT @alessiarugge_96: MI MANCA TROPPO TUTTO QUESTO ???????????? #DayDreamer ???????????????????????? PRONTOOOOO MEDIASET RIMEDIAMO ? - gigiostars : @luigidimaio @diMartedi @La7tv Di #pagliaccio guarda qui con chi vai a letto pur di tenere quel culo da bibbitaro f… - gigiostars : @di_alediste43 @repubblica Probabilmente stupido come sei nemmeno sai leggere, allora ti aiuto con un video, speran… - alessiarugge_96 : MI MANCA TROPPO TUTTO QUESTO ???????????? #DayDreamer ???????????????????????? PRONTOOOOO MEDIASET RIMEDIAMO ? -