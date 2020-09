Lotta all’azzardo, Roma e Guidonia fanno scuola (Di mercoledì 9 settembre 2020) Lotta all’azzardopatia: Roma e Guidonia, comuni a 5 stelle segnano la via con una vittoria ‘storica’ che potrà far scuola in tutta Italia. Due sentenze gemelle al Consiglio di Stato, il massimo grado di giustizia amministrativa, hanno affermato nero su bianco che: “I sindaci possono agire sull’azzardopatia limitando l’uso delle slot – vlt nei locali”. É una sentenza che ha rilevanza nazionale, un precedente per la futura giurisprudenza, perché per la prima volta il Consiglio di Stato ha affermato a chiare lettere il principio per cui il potere del sindaco e dell’amministrazione di disciplinare il funzionamento degli apparecchi da gioco non è limitato dall’intesa della Conferenza Stato Regioni. Si ripristina quindi l’ampiezza ... Leggi su ilblogdellestelle

