La guida definitiva per abbinare i vini ai cibi (Di mercoledì 9 settembre 2020) Quando un sommelier può dirsi tale? Quando ha superato il temibile ‘terzo corso’, quello che spiega il concetto di abbinamento cibo-vino e permette di raggiungere quella magica alchimia secondo la quale l’equilibrio che si crea tra ciò che mangio e ciò che bevo è perfetto. È la cosa più complessa, nello studio e nella pratica, e mette in luce un sapere che passa dalla storia, dal contesto, dal territorio fino alla conoscenza del singolo produttore e delle caratteristiche che può avere un vino di una certa annata prodotto in un certo luogo da un determinato marchio. Perché quando vi propongono un ‘Vermentino’ non vi hanno detto praticamente nulla, senza che specifichino annata, produttore e quindi luogo e modalità di produzione. E se volessimo capire di più di questo mondo così ... Leggi su linkiesta

Dalle linee guida del piano in cantiere, focus su sei macro settori: digitale e transizione ecologica; infrastrutture e istruzione; inclusione sociale e salute ...

Francia e Germania hanno già messo nero su bianco i loro piani nazionali di ripresa, o meglio come utilizzare i fondi del Recovery fund messi a disposizione da Bruxelles per la ripartenza economica po ...

