Innovazione digitale, poli Ue: parte la gara. Campania DIH e MedItech in cerca di partner (Di mercoledì 9 settembre 2020) In vista della presentazione di una proposta di partecipazione alla procedura di preselezione nazionale per l’istituzione della rete europea di poli europei di Innovazione digitali (EDIH), Campania Digital Innovation Hub (DIH) e il Competence Center MedItech (CCM) hanno pubblicato un avviso esplorativo al fine di acquisire manifestazioni di interesse indirizzate alla costituzione di un partenariato adeguato a rispondere al complesso di attività previste. Come indicato dal Working Programme della Commissione Europea, il Polo dovrà erogare servizi di test e sperimentazione, formazione e sviluppo di competenze digitali avanzate, sostegno all’accesso a meccanismi di finanziamento, servizi di brokeraggio tecnologico e networking. Le candidature andranno a costruire ... Leggi su ildenaro

