“Il diritto di contare” trama | cast e curiosità sul film in onda stasera su Rai1

Oggi, mercoledì 9 settembre 2020, in prima serata, alle ore 21.25, su Rai 1, la pellicola "Il diritto di contare". Il film statunitense del 2016, diretto da Theodore Melfi, ha ricevuto tre candidature ai Premio Oscar, tra cui al miglior film, e due ai Golden Globe. Nel cast Taraji P. Henson, che interpreta i panni della protagonista, Katherine Johnson, affiancata da attori straordinari come Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst e Jim Parsons. Basato sul libro omonimo di Margot Lee Shetterly, 'Il diritto di contare' narra la storia vera della matematica, scienziata e fisica afroamericana Katherine Johnson, che ha collaborato con la Nasa, sfidando razzismo, sessismo e convinzioni sociali.

