“Il campo di Moria era un inferno: ora che è bruciato i migranti hanno perso anche quello” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Testimonianza da Moria, dove un incendio ha distrutto il campo d’identificazione per migranti Alla fine l’inferno ha preso fuoco da solo: il campo d’identificazione ed espulsione di Moria, a Lesbo, che ospita circa 13mila richiedenti asilo in una struttura prevista per accoglierne 3mila è stato distrutto dall’incendio esploso nella notte tra l’8 e il 9 settembre, mettendo in fuga tutti i migranti, che dal primo settembre vivevano segregati per via del lockdown imposto dal governo. Per P., coordinatore di un centro che offre assistenza legale ai richiedenti asilo, cittadino dell’isola greca, “prima o poi sarebbe dovuto succedere” perché “quel posto era l’inferno”, e da anni, ... Leggi su tpi

