Ignazio Moser in Rai? Dalla pace con Cecilia Rodriguez agli impegni Tv: “conduttrice ha messo gli occhi su di lui” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dopo il ritorno del sereno tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, entrambi paparazzati nuovamente insieme dopo una estate a dir poco turbolenta, per l’ex ciclista ricominciano gli impegni professionali. E per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 potrebbe ora aprirsi un futuro roseo anche in ambito lavorativo. Ignazio Moser sbarca in Rai? L’indiscrezione di... L'articolo Ignazio Moser in Rai? Dalla pace con Cecilia Rodriguez agli impegni Tv: “conduttrice ha messo gli occhi su di lui” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in ... Leggi su blogtivvu

