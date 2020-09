I dem guardano a Salvini per fare le riforme (Di mercoledì 9 settembre 2020) I dem prendono atto che la maggioranza giallorossa è fragile, i grillini sono in affanno ed aprono al centrodestra di Matteo Salvini. Infatti Dario Franceschini invita destra e sinistra a sottoscrivere un patto per le riforme. “Se al referendum vincerà il sì sarebbe intelligente per maggioranza e opposizione prendere quel voto come una spinta a fare le riforme costituzionali”, spiega. “So già che adesso riceverò molti no, ma credo ci saranno ripensamenti dopo il 21 settembre. Abbiamo sperimentato tutti, che il sistema non funziona come dovrebbe”, aggiunge. Leggi su laprimapagina

È passata, in pochi mesi, da outsider di lusso a protagonista di primo piano della corsa alla candidatura a sindaco nel 2021. Di Elisabetta Gualmini – curriculum autorevole: politologa, docente a Scie ...

Nodo ricandidatura, Sala prende tempo. Pd: coalizione più ampia

La dem Roggiani: "Il centrosinistra si allei con Iv, Azione, +Europa, Verdi e Sinistra". Ma frena sul M5S. Un allargamento sia a sinistra che guardando verso il centro. A sinistra penso a forze politi ...

È passata, in pochi mesi, da outsider di lusso a protagonista di primo piano della corsa alla candidatura a sindaco nel 2021. Di Elisabetta Gualmini – curriculum autorevole: politologa, docente a Scie ...