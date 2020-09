Hakimi a Sky: «L’Inter la scelta migliore per me» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Achraf Hakimi ha pronunciato le sue prime parole da calciatore nerazzurro Oltre alla presentazione sui canali ufficiali dell’Inter, Achraf Hakimi ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport pronunciando le sue prima parole da calciatore nerazzurro. scelta – «C’erano diverse squadra che mi volevano. Io, la mia famiglia e il mio entourage abbiamo dovuto pensare molto bene a quale fosse la destinazione migliore per continuare a crescere. Credo di aver fatto bene ad accettare l’offerta dell’Inter alle condizioni che mi hanno proposto e, soprattutto, per il modo in cui gioca la squadra, che credo possa avvantaggiarmi. Sono a disposizione di Conte. Mi piace molto attaccare: segno e faccio assist. Ma non basta, devo anche difendere e credo che in questo senso posso migliorare. ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Hakimi Sky Hakimi a Sky: «L’Inter la scelta migliore per me» Calcio News 24 Sky – Inter, primo allenamento per Kolarov. Conte aspetta Vidal. Mercato? Attese novità…

Tra tante conferme di mercato, però, spicca anche una novità. Giorni frenetici per il calciomercato dell’Inter che, dopo il giovane Hakimi e l’esperto Kolarov, è pronta a regalare al suo allenatore il ...

Inter, la squadra si raduna ad Appiano Gentile. Kolarov sbarcato a Milano

Sport - Appuntamento alle 9, per sottoporsi come da protocollo al tampone per il Coronavirus. Una decina di tifosi ha aspettato i giocatori all'ingresso della Pinetina, alcuni stanno lavorando da dive ...

