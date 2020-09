Elena Sofia Ricci dolore incancellabile | Perdita troppo grande per l’attrice (Di mercoledì 9 settembre 2020) Poco tempo fa, Elena Sofia Ricci ha voluto ricordare il dolore incancellabile che ha provato per Perdita della madre, scomparsa due anni fa. L’attrice, in questi giorni impegnata sul set di Che Dio ci aiuti 6, ha subito questa Perdita che è ancora troppo grande da superare. Tuttavia, Elena Sofia Ricci ha definito la madre come il suo angelo custode sempre al suo fianco. “Mamma è sempre con me,” racconta l’attrice a Di Più Tv, “so che mi protegge dal cielo. Io lo percepisco, la sento vicino a me in ogni cosa che faccio. Noi due eravamo legatissime. Con il mio papà naturale si era lasciata quando io ero ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Elena Sofia Elena Sofia Ricci senza età, mai vista così: look casual in body e shorts UrbanPost Marturano e Conca Giovani promesse lariane crescono

Buone notizie dal ciclismo giovanile lariano. A scriverle sono Greta Marturano e Filippo Conca, la prima comasca di Mariano Comense, il secondo lecchese di Bellano. Entrambi ventiduenni, sono saliti a ...

L'omicidio di Willy, Vinicio Marchioni : "Note a margine di un dolore amaro e muto"

L'attore ha pubblicato una foto del ragazzo ucciso a Colleferro in una rissa e ha scritto un lungo post con un invito ai più giovani. "Se stai leggendo rivendica la possibilità di essere fragile. Rive ...

