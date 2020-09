Donna congolese strappa camicia e rosario dal collo a Salvini: il video dell'aggressione (Di mercoledì 9 settembre 2020) È stata identificata e sarà denunciata la Donna che questa mattina ha aggredito Matteo Salvini mentre si trovava a Pontassieve, in provincia di Firenze, per un comizio in vista delle elezioni regionali. Si tratta di una 30enne congolese che lavora per un progetto del servizio civile del Comune di Pontassieve. La Donna è riuscita ad avvicinare il leader della Lega e in pochi secondi lo ha strattonato, strappandogli la camicia e la catenina con il rosario al collo. Immediato l'intervento della polizia che ha fermato la congolese, che secondo la Digos era in uno stato di alterazione. La 30enne, che non ha precedenti penali, rischia una denuncia per violenza privata e ... Leggi su iltempo

È stata identificata e sarà denunciata la donna che questa mattina ha aggredito Matteo Salvini mentre si trovava a Pontassieve, in provincia di Firenze, per un comizio in vista delle elezioni regional ...

