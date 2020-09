Di Marzio: Juve, non tramonta ipotesi Dzeko, tutto dipende dall’incastro col Napoli (Di mercoledì 9 settembre 2020) Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, ha riportato alcune indiscrezioni di mercato riguardo alla Juventus che coinvolgono anche Napoli e Roma In casa bianconera il grande rebus è sempre quello del numero nome. Continuano sotto traccia i lavori della dirigenza per arrivare al giocatore giusto da regalare a Pirlo. La trattativa per Dzeko rimane ferma, ma comunque in piedi: tutto dipende sempre dall’incastro con il Napoli La Juve continua a parlare con la dirigenza azzurra, se si trovasse un’intesa scatterebbe il domino di mercato con Milik alla Roma. Mentre il discorso Suarez rimane legato alla questione passaporto: il Barça ha dato il via libera alla risoluzione (con indennizzo garantito ai blaugrana dalla ... Leggi su ilnapolista

