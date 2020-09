Coronavirus: il vaccino di AstraZeneca scatena una reazione avversa, test sospesi (Di mercoledì 9 settembre 2020) Battuta d’arresto sulla strada per le cure contro il Covid-19. L’azienda farmaceutica AstraZeneca ha sospeso in via temporanea tutti i test clinici sul vaccino contro il Coronavirus. Si tratta di un prodotto che la multinazionale sta sviluppando in collaborazione con l’Università di Oxford e l’Irbm di Pomezia (Roma). Perché i test sono sospesi La sospensione delle operazione è avvenuta dopo che uno dei partecipanti alla sperimentazione ha accusato una seria potenziale reazione avversa. Secondo AstraZeneca di tratta di “un’azione di routine” che si verifica ogni volta che c’è una potenziale reazione inspiegata in uno ... Leggi su velvetgossip

