Coronavirus, i contagi tornano a salire: occhio però ai decessi e alle regioni, dati allarmanti? (Di mercoledì 9 settembre 2020) Aumentano i nuovi casi e le vittime del Coronavirus. Ad oggi, mercoledì 9 settembre, sono 1.434 i nuovi contagi da in Italia registrati nelle ultime 24 ore, e 14 i decessi che portano il totale delle vittime a 35.577. Questo è quanto si legge nel bollettino diramato dal ministero della Salute e della Protezione Civile. Nella giornata sono stati eseguiti 95.990 tamponi, per un totale di 9.460.203 da inizio emergenza. Il totale dei dimessi/guariti è invece di 211.272 (+471 rispetto a ieri), mentre il totale degli attuali positivi è di 34.734 (+945). Attualmente sono 1.778 i ricoverati con sintomi, di cui 150 si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare sono 32.806 persone. Le regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi ...

