Consigli Fantacalcio – Ecco come dividere il buget per l’asta (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’asta del Fantacalcio è, senza dubbio, il momento più importante per tutti i fantallenatori che si ritrovano ogni anno per dare forma alle proprie squadre. È proprio in fase d’asta che ci si gioca una grossa fetta di quello che sarà il nostro successo o insuccesso durante la stagione. Per questo è importante arrivare all’asta con le idee chiare e precise, a partire da come dividere il budget a disposizione. È giusto specificare che ogni Lega ha le proprie differenze, quindi i crediti da dedicare a un reparto piuttosto che un altro possono variare se, ad esempio, si gioca con i vari modificatori. Questi Consigli dunque daranno delle percentuali entro cui muoversi, reparto per reparto, proprio per il fatto che ogni Lega parte da budget diversi per ... Leggi su giornal

calciodangolo_ : Il #Crotone fa sul serio! Per la fascia destra arriva #Rispoli. Tutto sul neo acquisto ?? - calciodangolo_ : ?? Altro acquisto in attacco del #Benevento: in arrivo #Caprari. Tutto sul nuovo giocatore sannita ?? - Fantacalcio : Consigli Fantacalcio, come gestire i portieri all'asta: 3 al prezzo di 1 - calciodangolo_ : ?? Grande colpo in attacco per il #Benevento: ufficiale #Lapadula. Tutto quello che c'è da sapere sull'attaccante ?? - FantaCalcioLink : RT @calciodangolo_: ?? Il #Crotone acquista #Magallan dall'Ajax. È lui il grande colpo dei pitagorici per la difesa ?? -