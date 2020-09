Catania, dopo sei anni torna Mariano Izco (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Catania sta per riportare in squadra Mariano Izco Mariano Izco è stato uno dei pilastri del Catania negli della Serie A del club siciliano. E adesso, sei anni dopo l’addio, tornerà a vestire la maglia della squadra isolana. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’argentino, dopo l’anno trascorso alla Juve Stabia, è pronto a ripartire dal suo Catania. Izco ha già effettuato il tampone, che ha dato esito negativo, e nella giornata di oggi dovrebbe arrivare l’ufficialità del suo acquisto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

