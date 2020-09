Buona sanità al ‘San Pio’: i complimenti di un paziente al direttore Ferrante (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi susseguono le attestazioni di riconoscenza per la Buona sanità riscontrata all’A.O.R.N. “San Pio” di Benevento. Questa volta un meritato riconoscimento arriva per i medici e gli infermieri del Pronto Soccorso del Presidio Ospedalbiero “G. Rummo” . A ringraziare tutto il personale per la professionalità e l’assistenza ricevuta è un paziente, che, con una lettera, ha voluto esprimere i propri complimenti al direttore Generale, Mario Nicola Vittorio Ferrante, testimoniando l’efficienza, la disponibilità e l’umanità riscontrata nel personale sanitario del nosocomio della città capoluogo del Sannio. La missiva rileva che troppo spesso si è occupati a lamentarsi e ad evidenziare le ... Leggi su anteprima24

