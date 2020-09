Bufera procure: si dimette anche Mancinetti, consigliere Csm, togato Unicost (Di mercoledì 9 settembre 2020) L'inchiesta che coinvolge l'ex consigliere del Consiglio superiore della magistratura Luca Palamara ha portato a un nuovo caso di dimissioni: si tratta di Marco Mancinetti, dal luglio del 2018 era ... Leggi su tg.la7

Marco Mancinetti è il sesto consigliere a lasciare il Csm per vicende legate al “caso Palamara”. Il togato di Unicost è venuto a conoscenza di un’azione disciplinare nei suoi confronti in vista del pr ...Un altro consigliere del Csm si è dimesso in relazione al “caso Palamara”. Si tratta di Marco Mancinetti, togato di Unicost. “Ho ricevuto pochi minuti fa la notifica dell’azione disciplinare nei miei ...