Attentato a vicepresidente afghano, 12 morti (Di mercoledì 9 settembre 2020) ANSA, - KABUL, 9 SET - Almeno 12 persone sono rimaste uccise nell'esplosione avvenuta stamane a Kabul che ha preso di mira il convoglio del vicepresidente afghano Amrullah Saleh mentre stava andando ... Leggi su corrieredellosport

