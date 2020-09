Ascolti TV: i debutti della stagione 2020/2021 confrontati con quelli dell’anno precedente (Di mercoledì 9 settembre 2020) Max Giusti - Boss in Incognito Anche quest’anno DavideMaggio.it ha deciso di monitorare tutti i debutti della nuova stagione TV 2020/2021 confrontandoli con quelli dello scorso anno. Nessuno, d’altronde, può prescindere dagli Ascolti. Ecco chi sale e chi scende rispetto all’ultima annata televisiva. debutti 8 settembre 2020 Porta a Porta ↓ martedì 8 settembre 2020: 695.000 – 8.14% martedì 10 settembre 2019: 1.096.000 – 11.42% Boss in Incognito 6 ↑ martedì 8 settembre 2020: 2.188.000 – 10.63% venerdì 2 marzo 2018: 1.741.000 – 6.9% Il contesto: il reality sul mondo dell’imprenditoria torna su Rai 2 con Max ... Leggi su davidemaggio

