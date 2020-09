Apple sempre più accerchiata e anche in Australia parte un'indagine antitrust (Di mercoledì 9 settembre 2020) In quello che sembra essere ormai un evento quotidiano, Apple sta ora affrontando l'ennesima indagine antitrust, questa volta in Australia. Apple, insieme a Google, sta affrontando nuove indagini antitrust sulla base delle politiche relative rispettivamente all'App Store e a Play Store.L'Australian Competition & Customer Commission ha annunciato che sta esaminando l'App Store di Apple e il Play Store di Google per quanto riguarda i prezzi, l'utilizzo dei dati e la loro condivisione. Il mercato della telefonia mobile in Australia è guidato dal duopolio di App Store e Play Store e l'indagine approfondirà le esperienze di consumatori, sviluppatori e fornitori.La vicepresidente dell'ACCC Delia Rickard ha ... Leggi su eurogamer

