Aggressione sul bus 21: prende a pugni il controllore e scappa. Ma poi si pente e si presenta in Questura (Di mercoledì 9 settembre 2020) Via Emilia Levante: sorpreso senza biglietto del bus, prende a calci il controllore 7 gennaio 2019 Ubriaca e senza biglietto sul bus 27: sputi e calci a controllore e poliziotti 10 gennaio 2019 Nel ... Leggi su bolognatoday

GiovanniToti : Solidarietà all'amico Salvini per l'aggressione di questa mattina in Toscana. Invece di fare congetture sul fatto c… - Angelinidavide3 : RT @GiovanniToti: Solidarietà all'amico Salvini per l'aggressione di questa mattina in Toscana. Invece di fare congetture sul fatto che sia… - PardiniBeppe : RT @GiovanniToti: Solidarietà all'amico Salvini per l'aggressione di questa mattina in Toscana. Invece di fare congetture sul fatto che sia… - evelynbani : RT @GiovanniToti: Solidarietà all'amico Salvini per l'aggressione di questa mattina in Toscana. Invece di fare congetture sul fatto che sia… - haveabreaknow : RT @GiovanniToti: Solidarietà all'amico Salvini per l'aggressione di questa mattina in Toscana. Invece di fare congetture sul fatto che sia… -