"A scuola saranno possibili casi di Covid, ma niente allarmismi", dice Azzolina (Di mercoledì 9 settembre 2020) AGI - "Potranno verificarsi, di settimana in settimana, ipotesi di sospensione delle attività didattiche in presenza delle nostre classi" ma "non vanno creati allarmismi". Perché "non esiste il rischio zero" e "il coronavirus ci impone dei doveri. Lo ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, in occasione dell'informativa in Aula alla Camera. "Quelle regole civili, di protezione e di buon senso che le autorità sanitarie hanno indicato come strumenti per contenere la diffusione del virus devono essere rispettate da ognuno di noi. Non farlo significa mettere a rischio la scuola" ha concluso aggiunto Azzolina, che ha fatto appello a evitare la propaganda e gli slogan che "puntano alla pancia degli elettori". "Quel che non ...

