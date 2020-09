'100% Bioplastica', un progetto di ricerca per un nuovo materiale green (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma, 9 set. (Adnkronos) - Una plastica di origine naturale, rinnovabile, biodegradabile al 100% e compatibile con l'ambiente. È l'obiettivo di '100% Bioplastica', progetto di ricerca selezionato nell'ambito della seconda edizione dell'Università del Crowdfunding, il programma di finanza alternativa dell'Università di Milano-Bicocca. Il programma intende consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti dell'Ateneo di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation. La squadra di '100% Bioplastica' è guidata da Paola Branduardi, professoressa del dipartimento di Biotecnologie e ... Leggi su iltempo

