Un piede gigante sotto casa di Fedez, il rapper ironizza: “È un omaggio a Chiara Ferragni” (Di martedì 8 settembre 2020) C’è un piede gigante sotto casa di Fedez che ha tutta l’aria di essere il basamento di una statua o di essere un’installazione artistica. Il rapper si è affacciato dalla sua abitazione milanese e ha ripreso l’opera, e non è mancato all’appuntamento con l’ironia. Oggetto dello sfottò è proprio sua moglie, Chiara Ferragni, che lui stesso cita nelle stories su Instagram: “Questo è un omaggio alla Ferry”, come è solito chiamare scherzosamente la sua dolce metà. I piedi di Chiara Ferragni, infatti, sono stati spesso motivo di body shaming nei confronti dell’influencer più famosa dei social italiani. Secondo il popolino del ... Leggi su optimagazine

Un centimetro: appena un centimetro lo separa adesso dai 22 metri (21,99 domenica pomeriggio agli Assoluti di Padova), che sono la soglia agonistica e psicologica superando la quale si accede al mondo ...

Folle sfida su TikTok: morta a 15 anni di overdose di farmaci

Una ragazza dell’Oklahoma, 15 anni, è morta dopo aver accettato la Benadryl Challenge su TikTok. Nella sfida gli adolescenti assumono grandi quantità di farmaco antiallergico per avere allucinazioni.

