Trentino, primo bimbo positivo in un asilo. Tutta la classe in quarantena. Un caso sospetto a Crema (Di martedì 8 settembre 2020) quarantena in un asilo nido di Pergine Valsugana (Trento) in Trentino Alto Adige. Un bimbo è risultato positivo al Covid-19. Lo comunica via Facebook il sindaco Roberto Oss Ermer: “Sarà necessario porre in quarantena e sottoporre a tampone altri 5 bambini. Che sono inseriti nella stessa sezione frequentato peraltro senza alcun sintomo fino a venerdì”. Le altre sezioni, prosegue il posto, non hanno avuto contatti e non sono evidenziati problemi sanitari. Le scuole materne in provincia di Trento sono state aperte il primo settembre. asilo, primo bimbo positivo in Trentino Il primo cittadino raccomanda “la massima prudenza alle ... Leggi su secoloditalia

fanpage : Primo bimbo di un asilo contagiato, scatta la quarantena per i compagni e le educatrici in attesa del tampone - SkyTG24 : Coronavirus, in Trentino primo bimbo positivo in un asilo: in quarantena i compagni - sole24ore : Scuola, primo bimbo positivo in Trentino e un caso sospetto a Crema. Le classi in quarantena - SecolodItalia1 : Trentino, primo bimbo positivo in un asilo. Tutta la classe in quarantena. Un caso sospetto a Crema… - pccpla : RT @fanpage: Primo bimbo di un asilo contagiato, scatta la quarantena per i compagni e le educatrici in attesa del tampone -