Tg Politico Parlamentare | edizione del 8 settembre 2020

Ultime Notizie dalla rete : Politico Parlamentare Tg Politico Parlamentare, edizione del 7 settembre 2020 Dire Il Pd si inchina ai 5 Stelle: c'è il sì al referendum (ma in cambio del Mes)

E ancora una volta, com'era del resto prevedibile, è stato raggiunto l'accordo fra Partito democratico e Movimento 5Stelle: sono stati i dem, in questo caso, ad assecondare gli alleati di governo, sce ...

Referendum, D’Uva (M5s): “Taglio dei parlamentari è battaglia del popolo, poi abbassiamo stipendi”

Una “riforma popolare e non populista”. Così Francesco D’Uva, deputato del Movimento 5 Stelle e questore della Camera, definisce la riforma costituzionale approvata dal Parlamento e che dovrà essere v ...

