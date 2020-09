Sirmione, incidente tra auto e camion: un morto e un ferito (Di martedì 8 settembre 2020) Brescia, 8 settembre 2020 - incidente , questa mattina, sulla provinciale 11 tra Lugana e Sirmione, nel Bresciano. Un uomo è morto sul colpo nello scontro frontale tra la sua auto e un camion. U'... Leggi su ilgiorno

SIRMIONE. La Lancia Ypsilon ne è uscita devastata e per la persona a che si trovava alla guida non c'è stato nulla da fare. Troppo violento lo scontro con un camion avvenuto questa mattina intorno all ...È morto agli Spedali Civili di Brescia dove era ricoverato dallo scorso giovedì 27 agosto l’anziano investito da un suv a Desenzano, in località Rivoltella: l’uomo, 86 anni, stava percorrendo una stra ...