Siena, Gilardino: «Sposo con entusiasmo questo progetto» (Di martedì 8 settembre 2020) Prime parole da allenatore del Siena da parte di Alberto Gilardino Alberto Gilardino è stato ufficializzato nella giornata di oggi come nuovo allenatore del Siena in Serie D. E ai canali ufficiali del club, l’ex campione del Mondo ha pronunciato le sue prime parole da tecnico bianconero. «Sposo con entusiasmo il progetto del Siena, è una piazza storica del calcio italiano che ha voglia di ripartire con basi solide per tornare immediatamente nel mondo dei professionisti. Ho avuto modo di confrontarmi più volte con la dirigenza e il loro progetto a lungo termine non mi ha fatto mai avere dubbi. Tornare in Serie D dopo la stagione passata alla Pro Vercelli non mi pesa, per tutti ... Leggi su calcionews24

