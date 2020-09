Scambio Dabo-Gentile ci siamo, mancano solo gli annunci ufficiali (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ormai non ci sono più dubbi, Bryan Dabo sarà il sesto acquisto estivo del Benevento. Tra la Fiorentina e i giallorossi l’accordo è stato raggiunto da tempo e sta per essere ratificato. I viola hanno deciso di lasciar partire il gigante del Burkina Faso in cambio del giovane e promettente Davide Gentile, classe 2003 in orbita azzurra (Nazionale under 23). Dabo, dopo essere rientrato dal prestito alla Spal, aveva un solo anno di contratto con la Fiorentina e si legherà alla Strega per le prossime tre stagioni. La stessa durata di contratto attende Gentile, ormai pronto a salutare gli ex compagni dopo aver svolto con il gruppo di Inzaghi il ritiro di Seefeld. mancano, insomma, solo gli ... Leggi su anteprima24

