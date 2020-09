Rimproverato per la mascherina, prende a pugni una donna: la folla lo insulta mentre viene portato via dai carabinieri (Di martedì 8 settembre 2020) Attimi di paura questa mattina intorno alle 10.30 nella sala d'aspetto della Cgil in via della Repubblica. In fila per la consegna di alcuni documenti, una donna di Foggia è stata presa a pugni in ... Leggi su foggiatoday

