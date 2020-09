Rai - Koulibaly-City, nessuna offerta ufficiale: ADL aspetta una mail dal club (Di martedì 8 settembre 2020) Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport ed esperto di mercato, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Koulibaly? Il City è pronto ma al momento il Napoli mi dice che off ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Rai - Koulibaly-City, nessuna offerta ufficiale: ADL aspetta una mail dal club - zazoomblog : Rai Paganini: Tutto ruota attorno a Koulibaly ma fa bene ADL a non svendere - #Paganini: #Tutto #ruota #attorno - tuttonapoli : Rai, Paganini: 'Tutto ruota attorno a Koulibaly, ma fa bene ADL a non svendere' - cifra73 : 12 mln netti 'o sape sul Isidoro ???? - SIMONE4ESPOSITO : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: 'Juve-Suarez, tempi lunghi per il passaporto! Pronti 60 milioni per Fabian dal Psg, si avvicina lo scam… -